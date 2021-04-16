السعودية اليوم / الإدارة العامة للمرور تطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق "أبشر أفراد" وتوكلنا



الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام - الإدارة العامة للمرور النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" وتطبيق "توكلنا".

وأوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة المرو،ر بأن النسخة الرقمية من رخصة القيادة ، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة

// انتهى //

16:00ت م

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الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام - الإدارة العامة للمرور النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" وتطبيق "توكلنا".وأوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة المرو،ر بأن النسخة الرقمية من رخصة القيادة ، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني ، معتمدة لدى الجهات الأمنية ، وفي كافة الاجراءات التي تقتضي أبرازها، كما أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code) ، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالانترنت.// انتهى //16:00ت م0081

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