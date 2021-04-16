السعودية اليوم / دوريات المجاهدين بمنطقة جازان تقبض على عدد من المهربين



جازان 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عيسى الحريصي، أن دورياتها تمكنت بفضل الله من القبض على مواطن ومقِيمين من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (370) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة بطرق احترافية داخل مركباتهم، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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15:58ت م

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