

جدة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

استقبل سوق السمك المركزي التابع لأمانة محافظة جدة 1.071 طنا من الأسماك خلال الربع الأول لعام 2021م، بين إنتاج محلي ومستورد، فيما أسفرت الجولات الميدانية داخل السوق عن رصد 70 مخالفة وإتلاف نحو 6881 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة.

وأوضح مدير سوق السمك المركزي بأمانة جدة الدكتور عماد العدواني، أن واردات السوق خلال الثلاثة شهور الماضية بلغت 861 طن بلدي و 210 طن مستورد، مضيفاً أن الأمانة رصدت 30 مخالفة داخل الحراج و 40 مخالفة على الوحدات شملت المحلات والمطاعم والبرادات، فيما بلغت كمية الأسماك المصادرة والمسلمة للجمعيات الخيرة أكثر من 30 كيلو جرام.

وبين العدواني، أن الأمانة تواصل تكثيف جهودها في متابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية داخل سوق السمك المركزي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مؤكداً استمرار الجهود الرقابية داخل السوق لضمان سلامة الأسماك المعروضة وحماية المستهلكين.

// انتهى //

14:05ت م

0068





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سوق السمك بجدة يستقبل 1.071 طن أسماك خلال الربع الأول لعام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.