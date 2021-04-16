3 مناطق تسجل 774 حالة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1034

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (918) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (387020) حالة.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9285) حالة من بينها (1034) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (403106) حالات، توفي منهم (6801) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (964) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 402، مكة المكرمة 215، المنطقة الشرقية 157، المدينة المنورة 39، منطقة عسير 36، منطقة القصيم 23.

كما سجلت منطقة تبوك 19 حالة، ومنطقة حائل 18، ومنطقة جازان 15، ومنطقة الحدود الشمالية 12، منطقة الباحة 11، منطقة نجران 10، منطقة الجوف 7.



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