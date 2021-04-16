

جنيف 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من التزايد المتسارع في حالات الإصابات والوفيات بفيروس

وأوضح أدهانوم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف أن معدلات الزيادة تستدعي القلق الشديد ، حيث بلغت الضعفين خلال الأسبوعين المنصرمين وهو أعلى معدل للزيادة منذ بدء الجائحة.

ودعا إلى ضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد ووضع الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة.

وقد بدأت لجنة اللوائح الصحية الدولية اجتماعات مساء أمس الخميس لمراجعة اللوائح ، وتعلن نتائج اجتماعاتها الإثنين القادم.

// انتهى //

14:43ت م

0075



جنيف 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من التزايد المتسارع في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا (كوفيد 19).وأوضح أدهانوم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف أن معدلات الزيادة تستدعي القلق الشديد ، حيث بلغت الضعفين خلال الأسبوعين المنصرمين وهو أعلى معدل للزيادة منذ بدء الجائحة.ودعا إلى ضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد ووضع الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة.وقد بدأت لجنة اللوائح الصحية الدولية اجتماعات مساء أمس الخميس لمراجعة اللوائح ، وتعلن نتائج اجتماعاتها الإثنين القادم.// انتهى //14:43ت م0075

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية : تضاعف أعداد الإصابات والوفيات بكورونا خلال الأسبوعين المنصرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.