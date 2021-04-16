السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي يحذر من أن ملايين الأسر في غرب ووسط أفريقيا يزدادون جوعًا



جنيف 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

حذر برنامج الغذاء العالمي اليوم من أن ملايين الأسر في غرب ووسط أفريقيا يزدادون جوعا ويأسا يوما بعد يوم ، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في منطقة غارقة في النزاعات وتكافح التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 .

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري في بيان له إن "أكثر من 31 مليون شخص ما يكفي من الطعام في موسم الجوع السنوي الذي يمتد عادة في الفترة من يونيو إلى أغسطس ، وهو أعلى مستوي لانعدام الأمن الغذائي في العالم ، مشيراً إلى أن 2،7 مليون شخص على حافة المجاعة مع انخفاض مخزونات الغذاء.

وأضاف أن "800 ألف شخص يواجهون مستويات طارئة من الجوع الحاد في ثلاث ولايات شمال شرق نيجيريا وهي بورنو وأدامو ويوبي ، حيث أدت سنوات من الصراع إلى اقتلاع الملايين من ديارهم وتعطيل سبل عيشهم وتركتهم في انتظار المساعدات الإنسانية".

وشدد على أن تزايد العنف في منطقة الساحل الأوسط بوركينا فاسو ومالي والنيجر أدى إلي ارتفاع مستويات الجوع التي يواجهها 6،5 مليون شخص ، كما أن ارتفاع أسعار الغذاء في جميع أنحاء غرب أفريقيا جعل الملايين يكافحون للحصول علي احتياجاتهم الغذائية الأساسية .

وأشار المتحدث إلى أنه توجد مستويات عالية من التضخم في نيجيريا وليبيريا وسيراليون وغانا وغامبيا وغينيا مع انخفاض في انتاج الحبوب ، ما يحد من وصول الأسر للغذاء .

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