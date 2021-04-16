السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية على منطقة جازان



جيزان 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ، يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان ، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية ، على محافظات الداير بني مالك ، والريث ، وفيفا ، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.

// انتهى //

14:26ت م

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