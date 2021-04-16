الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

تنبيه من حالة الطقس في تبوك وجازان حتى الـ10 مساءً

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلًا.

حالة الطقس في تبوك

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحًا نشطة وسحب رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

وكان توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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