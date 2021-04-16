أمريكا: هجمات مليشيا الحوثي ضد السعودية تقوّض جهود السلام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365- متابعة

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 16 إبريل، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية والتي كان آخرها الهجوم الأخير على جازان.

هجمات مليشيا الحوثي تقوّض السلام:

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن هجمات مليشيا الحوثي على السعودية تعمل على استمرار الصراع في اليمن وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وقف إطلاق النار:

ودعت الخارجية الأمريكية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن والدخول في مفاوضات للتوصل لاتفاق سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

اعتراض صواريخ باليستية:

وكان تحالف دعم الشرعية باليمن، أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت – مساء (الأربعاء 14 إبريل) وصباح (الخميس 15 إبريل) من اعتراض وتدمير (4) طائرات بدون طيار مفخخة و (5) صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) تجاه مدينة (جازان).



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