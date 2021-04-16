قاصدو المسجد النبوي يؤدون أول جمعة في رمضان وسط الإجراءات الوقائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدى قاصدو المسجد النبوي اليوم، صلاة أول جمعة في رمضان المبارك ١٤٤٢هـ في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالأيمان شاكرين الله – عز وجل – على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله – عز وجل – أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

أول جمعة في رمضان بالمسجد النبوي

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى نقاط فرز للتأكد من أهلية المصلين وحصولهم على المتطلبات اللازم عبر تطبيق “توكلنا”.

تبخير المسجد النبوي

وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك تكثيف عملية تبخير مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وقاصديه بالعود الفاخر، وذلك في عدة فترات على مدار اليوم وذلك من خلال توزيع أكثر من مبخرة في الحرم القديم والحصوات وتوسعات المسجد النبوي.

الاستعداد لأداء أول جمعة في رمضان

وكانت وكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية أكملت جاهزيتها استعدادًا لاستقبال صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك من خلال منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة.

وعملت الوكالة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.



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