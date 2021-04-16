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جموع المصلين يؤدون أول جمعة في رمضان في المسجد الحرام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

جموع المصلين يؤدون أول جمعة في رمضان في المسجد الحرام

وسط إجراءات أمنية وتطبيق الاحترازات للحد من

متابعات الخليج 365 - واس

أدت جموع المصلين اليوم صلاة أول جمعة في رمضان المبارك في المسجد الحرام في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان شاكرين الله – عز وجل – على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله – عزوجل – أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وسط إجراءات احترازية مكثفة.

الجمعة الأولى من رمضان

أول جمعة في رمضان

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، حيث تقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام 10 غسلات يومياً ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام، حيث تم تجهيز أكثر من 45 فرقة ميدانية تعمل على مدار ٢٤ ساعة على تعقيم جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، كما تم توزيع أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الأيادي حديثة وعالية الجودة، إضافة إلى تركيب 70 كاميرا حرارية موزعة عند أبواب المسجد الحرام للكشف عن درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام والتي تعمل عن بعد بدقة عالية.

الجمعة الأولى من رمضان

وقامت الرئاسة بوضع الملصقات الارشادية والتنظيمية عند مداخل المسجد الحرام لتوجيه المصلين، كما تم تخصيص بعض المسارات لذوي الاحتياجات الخاصة ليؤدي المصلين صلاتهم في أجواء آمنة وصحية وبكل يسر وسهولة.
وأشاد عدد من قاصدي بيت الله الحرام بما شاهدوه من تنظيم ومرونة وسهولة وتطبيق تام للإجراءات الصحية والاحترازية والاستعدادات الطبية المكثفة لخدمة المصلين والمعتمرين، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لما شاهدوه من تطور في جميع المرافق وتوفير كل ما يحتاجه قاصدو المسجد الحرام، منوهين بما وفرته حكومة القيادة الرشيدة – أيدها الله – من خدمات وإمكانات لسلامة المعتمرين والمصلين وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم ليؤدوا مناسكهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة.

الجمعة الأولى من رمضان

وقالوا: منذ دخولنا المسجد الحرام ونحن نلمس العناية الفائقة والخاصة لنا وتسخير كل ما من شأنه التسهيل على الجميع واحاطتنا بالعناية الفائقة من رجال الأمن والموظفين والطواقم الطبية، مشيدين بالخدمات، خاصة ما تم تنظيمه في مسارات الطواف المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة بالقرب من الكعبة المشرفة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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