الشيخ الفوزان : اغتبطوا بإدراك شهر رمضان واغتنموه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365- الرياض

دعا عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، المسلمين إلى الاغتباط بدخول شهر رمضان والفرح بدخوله واغتنامه في العبادة.

اغتنام شهر رمضان

وقال الشيخ الفوزان في مقطع صوتي له نحث إخواننا المسلمين على أن يغتبطوا بدخول هذا الشهر ويشكروا الله أن بلغهم رمضان وأن يحمدوا الله على بلوغه وأن يطلبوا منه أن يعينهم على صيام نهاره وقيام لياليه وأن يبلغهم آخره.

وقال إنه ورد أنه كان هناك رجلان مجتهدان في العبادة، فتوفي أحدهما وعاش الآخر حتى بلغ شهر رمضان فصامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بينهما ما بين المشرق والمغرب.

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