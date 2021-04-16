شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يبكي متأثراً بكلمة صديق المعاق بعد شكره لصنيعه معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

في لقاء مؤثر ، أعرب مواطن فقد القدرة على الحركة عن شكره لصديقه الذي آزره في محنته وقدم له يد العطاء بلا كلل أو ملل .

وظهر الرجلان في لقاء ببرنامج " الناس للناس " المذاع على قناة " السعودية " وقدم " سالم " فاقد الحركة الشكر لصديقه مؤكداً أن أي رسالة لن توفيه حقه .

ثم قال " سالم " كلمته المعبرة : الله أخذ مني نعمة الحركة وأعطاني بدر ، ليبكي بدر متأثراً ثم قدم له هدية ، فكانا خير مثال للأخوة وحب الخير .