شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رسالة حميدان التركي لأسرة "نايف اليوسف" بعد مقابلته في السجن بأمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه السجين حميدان التركي رسالة صوتية لأسرة السجين نايف اليوسف بعدما قابله في السجن بالولايات المتحدة .

وجاءت الرسالة الودية المؤثرة محملة بالسلام والشوق من نايف على لسان حميدان الذي قال : وددت أن أشارككم فرحتي وسعادتي برؤية أخي ابنكم البار الأخ الحبيب ابن وطني المبارك نايف بعد سنوات مرت لا يعلم بها إلا الله، ولسان حالي حين رأيته مرحبًا بمن أنس وحشتي والحمد لله على كل حال، وكلٌ منا بنظراته يُصبّر الأخر، ونعلم أن الله أقرب إلينا وندعوه في الليل والنهار أن ييسر أمرنا .

وأضاف حميدان التركي قائلاً : أُذكر نفسي أني أستشعر ما تمرون بهِ، والحمد لله على كل حال، وأسأل الله أن يربط على قلوبكم ولا تيأسوا من روح الله، فابنكم وفقه الله على خلق كبير، والإنسان قد يكره شيء لكن الخير من عند الله عزَّ وجل

يشار إلى أن نايف اليوسف، هو أقدم سجين سعودي في أمريكا، ويقضي عقوبة السجن المؤبد بعد اتهامه بـ "جنحة قتل " المبتعث عبد العزيز الكوهجي عام 2001 في أمريكا .