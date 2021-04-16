شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول ظهور للأسد الذي افترس صاحبه بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف مقطع فيديو متداول عن الأسد الذي افترس صاحبه بحي السلى بالرياض أمس .
وأظهر الفيديو الأسد الذي فارق الحياة بعد إطلاق النار عليه لإنقاذ الرجل من بين أنيابه إلا أن الضحية لم يحتمل الإصابات الشديدة وتوفي في الحال .
ويشار إلى أن المواطن كان يقتني عدد من الحيوانات المفترسة الأخرى في استراحة بالرياض وعندما دخل للأسد قام بالهجوم عليه .
وكان المركز لوطني لتنمية الحياة الفطرية قد حذر سابقاً من اقتناء الحيوانات المفترسة وتربيتها لخطورتها الشديدة ولأن لها طبيعة خاصة .
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