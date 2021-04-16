شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيمة مكسيكية: سعيدة بالعيش في المملكة 4 سنوات وحققت طموحي هنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعربت مقيمة مكسيكية عن سعادتها الكبيرة بالعيش والإستقرار في المملكة على مدار 4 سنوات .

وروت " ميراي اورتيغاماتا " " مديرة تسويق " في إحدى شركات الإستشارات الهندسية تجربتها في برنامج " تجربة فريدة " بقناة " اس بي سي " الفضائية ، قائلة أنها تحب السفر والتعرف على الثقافات الجديدة برفقة زوجها الذي شجعها على زيارة المملكة .

وأضافت " ميراي " أنها رأت في المملكة ثقافة رائعة وترحيب كبير وراحة أمان مؤكدة أنها سعيدة بإختيارها فضلاً عن الطموح العملي الذي استطاعت أن تحققه .