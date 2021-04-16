شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم يوجه نصائح تقنية هامة أثناء وقبل آداء الإختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قدم المعلم "فواز الحمود" نصائح تقنية هامة أثناء وقبل آداء الإختبارات .

كما أوضح المعلم الأخطاء قد يرتكبها الطلاب في برنامج "تيمز" وتتسبب بالرسوب وحمل المادة إلى الدور الثاني ، وفقاً لـ " العربية " .

وأكد المعلم على ضرورة أن يدخل الطالب باليوزر الخاص به في التيمز ولا يمكن الدخول من يوزر شخص آخر لأنه سيكون بمثابة إجابته هو ويسجل الشخص غياب عن الإمتحان .

كما أكد المعلم أن وقت الإمتحان من أهم المسائل لتقييم الطالب فإذا مضى وقت الإجابة بدون إرسالها لن يتم إتاحة وقت إضافي ويكون الطالب راسب لأنه امتحان نهائي .

وأوضح أنه في حال حدوث مشكلة في الإنترنت أو الرابط وقت الإمتحان على الطالب أن يرسل عبر " الواتسآب " للدعم الفني الموجود في جدول الإختبارات وسيتم توفير بدائل بشرط إرسال الطلب في نفس الإمتحان وليس بعده .