شكرا لمتابعة خبر عن "سكني" يطلق خدمة جديدة تسهل حصول المواطن على مقاول معتمد ومؤهل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي"، وذلك ضمن منصة سكني في حلتها الجديدة، التي أضيفت لها العديد من الخدمات.

ويهدف برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي التي تأتي بالتعاون بين الوزارة ممثلة في برنامج تصنيف المقاولين والهيئة السعودية للمقاولين والشركة الوطنية للإسكان، لتسهيل حصول المواطنين والراغبين بالاستفادة من برنامج البناء الذاتي على مقاول مؤهل، حيث يتم تأهيل المقاول المعتمد من قِبل الهيئة السعودية للمقاولين.

ويعد برنامج "المقاول المعتمد" أحد البرامج التي ترعاها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سعياً للارتقاء بجودة حياة المواطن والخدمات المقدمة في مدن المملكة ،وإلى توثيق المقاولين المعتمدين ، والحد من التستر التجاري، ورفع التنافسية بين المقاولين لتقديم الخدمة للمواطنين.