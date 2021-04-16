شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سوداني يشيد بتطور المملكة وسط احتفاء ودهشة الحضور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

يشهد الرأي العام السوداني احتفاء كبير بالتطور الذي شهدته المملكة في مختلف المجالات وسط تطلعات بتحقيق هذا المستوى المنشود في بلادهم .

وأظهر مقطع فيديو مواطن سوداني يتحدث بين الحشود عن التقدم السعودي مشيراً إلى نجاح المملكة كدولة أولى في تقنية الجيل الخامس ، وكذلك في نظام الحكومة الإلكترونية وسط فرحة الجميع وتشجيعهم .

كما أثنى المواطن السوداني على جهود الأمن السعودي حتى باتت المملكة الدةلة الأولى في الأمان عالمياً ، وكذلك القدرة على كشف هوية المرأة من خلال البصمة دون كشف وجهها ، فضلاً عن تنظيم الحرمين الشريفين قائلاً : اتحدى أن أوروبا تنظم مدينة كما تنظم المملكة مكة المكرمة وتخدم القادمين إليها .