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بالفيديو .. دقة متناهية وانضباط المعتمرين في الطواف قبل صلاة الجمعة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهد صحن الحرم المكي الشريف اليوم الجمعة دقة متناهية وانضباط المعتمرين في الطواف .

وأظهر مقطع فيديو لـ " الإخبارية " المشهد الروحاني المهيب للمعتمرين الذين التزموا بالإجراءات الوقائية قبل صلاة الجمعة .

وكانت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين قد نظمت آداء العمرة والصلاة في الحرم المكي مع زيادة الإقبال في شهر رمضان المبارك للحفاظ على سلامة الجميع .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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