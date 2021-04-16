شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. دقة متناهية وانضباط المعتمرين في الطواف قبل صلاة الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهد صحن الحرم المكي الشريف اليوم الجمعة دقة متناهية وانضباط المعتمرين في الطواف . شهد صحن الحرم المكي الشريف اليوم الجمعة دقة متناهية وانضباط المعتمرين في الطواف . وأظهر مقطع فيديو لـ " الإخبارية " المشهد الروحاني المهيب للمعتمرين الذين التزموا بالإجراءات الوقائية قبل صلاة الجمعة . وكانت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين قد نظمت آداء العمرة والصلاة في الحرم المكي مع زيادة الإقبال في شهر رمضان المبارك للحفاظ على سلامة الجميع . إقرأ أيضاً :