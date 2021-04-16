الاستشاري «العنزي» يعلق على إصابة «الكلباني» بكورونا بعد تلقيه الجرعة الثانية

علق استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق بن حمود العنزي، على إعلان الشيخ عادل الكلباني إصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه جرعتين من اللقاح.

وقال العنزي- عبر حسابه على تويتر- تعليقا على إصابة الشيخ عادل الكلباني بكورونا، إن هناك ثلاثة حقائق عن اللقاح.

أولًا: أنه لا يوجد لقاح يقي ١٠٠٪، لذلك نطلب الالتزام لحين اكتمال مناعة المجتمع.

ثانيا: اللقاح ذو الفاعلية ٩٥٪ مثلًا يعني أن هناك احتمال ٥٪ أن تصاب.

ـ مع الـ ٥٪ الاحتمالية؛ فإن اللقاح يحمي ١٠٠٪ من الأعراض الشديدة وخطر الوفاة بإذن الله.

وكان الشيخ عادل الكلباني، أعلن أمس الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مرور 13 يومًا على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس.

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