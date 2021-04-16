السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، و شرورة، و يدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

// انتهى //

13:47ت م

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