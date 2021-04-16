السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1843 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1843 إصابة جديدة بفيروس

‌‎كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1547 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1506 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 476,518 حالة.

// انتهى //

13:41ت م

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أبوظبي 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 493,266 حالة.‌‎كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1547 حالة.وأشارت إلى أنه تم شفاء 1506 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 476,518 حالة.// انتهى //13:41ت م0063

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