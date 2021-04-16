معرفة رقم مسابقة المهرة عبر أثير تردد إذاعة القرآن الكريم السعودية

التعرف على رقم مسابقة “المهرة” التي تُعرض على تردد إذاعة القرآن الكريم السعودية أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بالمملكة العربية السعودية، حيث انطلقت هذه المسابقة الرمضانية الهادفة التي تتناسب مع خصوصية شهر رمضان المبارك منذ بدايته، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة، والتي جاءت في إطار التعاون بينها وبين “جمعية خيركم” لتحفيظ القرآن الكريم، كما يمكن من خلالها اكتشاف القراء الجدد من القراء الماهرين بترتيل وتجويد القرآن الكريم على مستوى كافة مناطق بالسعودية.

مسابقة المهرة الرمضانية

وحققت مسابقة “المهرة” الرمضانية نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على إذاعة القرآن الكريم، والتي بدأت منذ 6 سنوات وكانت من المنابر الهامة لاكتشاف القراء الذين يجيدون القراءة بمختلف الروايات ويتمتعون بصوت جميل، وذلك وفقًا لما أكده رئيس جمعية “خيركم” عبد العزيز حنفي، والذي أوضح أن الجمعية تنظم المسابقة لإبراز النماذج القرآنية المتميزة من أصحاب الأصوات الشجية من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

رقم مسابقة المهرة

وبالنسبة لطريقة التواصل مع مسابقة “المهرة” فقد حدد القائمين على المسابقة رقم مخصصا للاتصال على المسابقة التي تعرض عبر إذاعة القرآن الكريم السعودية من الساعة الـ5 عصراً بتوقيت المملكة لمدة ساعة، وسوف نعرض في هذا المقال رقم مسابقة المهرة والذي جاء على النحو التالي:

رقم مسابقة المهرة: (0114052999)

63 مشترك بمسابقة المهرة

من جانيه يقول رئيس جمعية “خيركم” عبد العزيز حنفي، إن مسابقة “المهرة” يتنافس عليها في العام السادس نحو “63” مشترك من طلبة حلقات القرآن الكريم، بمختلف المحافظات والمناطق بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد رفع العدد الذي كان “36” مشترك.