السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 3993 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 33 حالة وفاة بالإضافة إلى 3993 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 23636 حالة وفاة و939309 إصابات بالفيروس التاجي.

// انتهى //

12:23ت م

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بروكسل 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 33 حالة وفاة بالإضافة إلى 3993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت السلطات الصحية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 23636 حالة وفاة و939309 إصابات بالفيروس التاجي.// انتهى //12:23ت م0053

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