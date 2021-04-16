السعودية اليوم / الهند تسجل 217353 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 1185 حالة وفاة بالإضافة إلى 217353 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 174308 حالات وفاة و14291917 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين ارتفع أيضا ليصل إلى 12547866 حالة .

// انتهى //

12:14ت م

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نيودلهي 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 1185 حالة وفاة بالإضافة إلى 217353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 174308 حالات وفاة و14291917 إصابة بالفيروس التاجي.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين ارتفع أيضا ليصل إلى 12547866 حالة .// انتهى //12:14ت م0051

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