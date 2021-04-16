السعودية اليوم / روسيا تسجل 8995 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 397 حالة وفاة بالإضافة إلى 8955 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه البيانات إلى 104795 حالة وفاة و4684148 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9109 أشخاص ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4310557 حالة.

// انتهى //

12:04ت م

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موسكو 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأعلنت روسيا اليوم تسجيل 397 حالة وفاة بالإضافة إلى 8955 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه البيانات إلى 104795 حالة وفاة و4684148 إصابة بالفيروس التاجي.وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9109 أشخاص ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4310557 حالة.// انتهى //12:04ت م0049

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