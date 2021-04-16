السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 25831 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

أعلنت المانيا اليوم تسجيل 247 حالة وفاة بالإضافة إلى 25831 إصابة جديدة بفيروس

وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد انتشار (كورونا) في ألمانيا إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 79628 حالة وفاة و3099273 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

11:52ت م

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برلين 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسأعلنت المانيا اليوم تسجيل 247 حالة وفاة بالإضافة إلى 25831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد انتشار (كورونا) في ألمانيا إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 79628 حالة وفاة و3099273 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //11:52ت م0046

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