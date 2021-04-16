السعودية اليوم / إدارات غرفة القصيم تختتم الربع الأول من السعودية اليوم 2021م بنسبة إنجاز 100%



بريدة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

حققت جميع إدارات الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم النسبة والعلامة الكاملة 100% بإنجاز جميع المشاريع خلال الربع الأول من عام 2021م مقارنةً بما حققته تلك الإدارات خلال الربع الأول من عام 2020م بنسبة 92%، وارتفعت هذه النسبة خلال هذا العام لتصل إلى 100% من إنجاز المشاريع المعتمدة كافة.

وتسعى الغرفة للاستمرار في الوصول إلى النسب الكاملة في إنجاز المشاريع خلال هذه السنة الاستثنائية 2021م -بإذن الله-، ويأتي هذا الإنجاز والتميز بالغرفة في الفترة الحالية للتكامل والتناغم الحاصل بين الأمانة العامة للغرفة ومجلس الإدارة الذي مكّنها من المحافظة على مسارها والتزامها في عملها تجاه مشتركيها وعملائها طوال الفترة، ومواكبة التطور التقني للعمل لا سيما خلال جائحة

وأوضح الأمين العام للغرفة محمد الحنايا أن الغرفة ستمضي في تطوير البرامج والبنية التحتية التقنية والحرص على تقديم مشاريع نوعية تقنية عبر الاتصال المرئي بالمستقبل، بما يواكب التطورات والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم ورغبة في توسيع دائرة المستفيدين من أنشطة وفعاليات الغرفة.

وفيما يلي تقرير متابعة مشاريع أسماء الإدارات بغرفة القصيم وعدد المشاريع لكل إدارة: إدارة العلاقات العامة والإعلام 16 مشروعاً، وإدارة تقنية المعلومات 16 مشروعاً، وإدارة الموارد البشرية 13 مشروعاً، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية 9 مشاريع، وإدارة الدراسات الاقتصادية والمعلومات 9 مشاريع، وإدارة خدمة العملاء والفروع والمكاتب (فرع المذنب - فرع البدائع) 7 مشاريع، والإدارة القانونية 6 مشاريع، وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 5 مشاريع، وإدارة التسويق والفعاليات 4 مشاريع، ومركز سيدات الأعمال 3 مشاريع، ومركز التدريب 3 مشاريع، وإدارة اللجان القطاعية مشروعان، ليصبح العدد الإجمالي العام للربع الأول من عام 2021م 93 مشروعاً بنسبة إنجاز 100%.

// انتهى //

10:48ت م

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بريدة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسحققت جميع إدارات الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم النسبة والعلامة الكاملة 100% بإنجاز جميع المشاريع خلال الربع الأول من عام 2021م مقارنةً بما حققته تلك الإدارات خلال الربع الأول من عام 2020م بنسبة 92%، وارتفعت هذه النسبة خلال هذا العام لتصل إلى 100% من إنجاز المشاريع المعتمدة كافة.وتسعى الغرفة للاستمرار في الوصول إلى النسب الكاملة في إنجاز المشاريع خلال هذه السنة الاستثنائية 2021م -بإذن الله-، ويأتي هذا الإنجاز والتميز بالغرفة في الفترة الحالية للتكامل والتناغم الحاصل بين الأمانة العامة للغرفة ومجلس الإدارة الذي مكّنها من المحافظة على مسارها والتزامها في عملها تجاه مشتركيها وعملائها طوال الفترة، ومواكبة التطور التقني للعمل لا سيما خلال جائحة كورونا وأوضح الأمين العام للغرفة محمد الحنايا أن الغرفة ستمضي في تطوير البرامج والبنية التحتية التقنية والحرص على تقديم مشاريع نوعية تقنية عبر الاتصال المرئي بالمستقبل، بما يواكب التطورات والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم ورغبة في توسيع دائرة المستفيدين من أنشطة وفعاليات الغرفة.وفيما يلي تقرير متابعة مشاريع أسماء الإدارات بغرفة القصيم وعدد المشاريع لكل إدارة: إدارة العلاقات العامة والإعلام 16 مشروعاً، وإدارة تقنية المعلومات 16 مشروعاً، وإدارة الموارد البشرية 13 مشروعاً، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية 9 مشاريع، وإدارة الدراسات الاقتصادية والمعلومات 9 مشاريع، وإدارة خدمة العملاء والفروع والمكاتب (فرع المذنب - فرع البدائع) 7 مشاريع، والإدارة القانونية 6 مشاريع، وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 5 مشاريع، وإدارة التسويق والفعاليات 4 مشاريع، ومركز سيدات الأعمال 3 مشاريع، ومركز التدريب 3 مشاريع، وإدارة اللجان القطاعية مشروعان، ليصبح العدد الإجمالي العام للربع الأول من عام 2021م 93 مشروعاً بنسبة إنجاز 100%.// انتهى //10:48ت م0040

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