شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام رمضان .. جولة لقياس رضا المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت إدارة تجربة ضيف الرحمن التابعة للإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار بجولة ميدانية بأول أيام شهر رمضان المبارك لقياس رضا المعتمرين والمصلين عن الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام , وذلك بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي شددت على الاستماع إلى آراء ومقترحات قاصدي المسجد الحرام و تطوير الخدمات لهم وتقديم كل التسهيلات بما ييسر عليهم أداء مناسكهم, أوضح ذلك سعادة مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن الأستاذ عيسى بن سفران الهذلي .

وأوضح سعادته أن آراء القاصدين كانت إيجابية تعكس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم , حيث عبر عدد من ضيوف الرحمن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لما لمسوه من عناية واهتمام ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام سائلين الله عز وجل أن يمن على هذه البلاد بالأمن و الأمان والرخاء .

من جهته أضاف سعادة مدير عام الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار المهندس فارس بن محمد المسعودي أن قياس رضا المعتمرين والمصلين من أبرز الخدمات المقدمة من الرئاسة ضمن الرحلة المرسومة للمعتمر والمصلي داخل المسجد الحرام ، وتهتم الرئاسة بتحليل نتائج قياس الرضا وتحسين تجربة ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم .

وتأتي هذه الاعمال من ضمن أهداف الرئاسة الاستراتيجية ( الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم ) لخطة الرئاسة الاستراتيجية ٢٠٢٤ .