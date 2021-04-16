شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة بمصر ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

نعى سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد الذي وافته المنية أمس الخميس .

وأعرب السفير أسامة نقلي عن حزنه لرحيل الكاتب الصحفي الذي شاركه العديد من الفعاليات والمؤتمرات الهادفة ، قائلاً : حزنت جداً لرحيل د. مكرم محمد احمد، صاحب الشخصية الهادئة المثقفة والمتزنة .. كان بمثابة الاب الروحي للاعلام باعتباره يشكل امتداداً لجيل الرواد.

ونشر السفير أسامة نقلي صور له مع الكاتب الصحفي الراحل ووجه تعازيه قائلاً : خالص التعازي لذوي الفقيد ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر حكومة ً وشعباً واخص بالعزاء الاسرة الاعلامية المصرية والعربية.