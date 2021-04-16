شكرا لمتابعة خبر عن 15 عملية جراحية ناجحة بتقنية الروبوت في مستشفى الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نجحت مستشفى الملك خالد بنجران في تطبيق تقنية إستخدام الروبوت اللي في العمليات الجراحية . نجحت مستشفى الملك خالد بنجران في تطبيق تقنية إستخدام الروبوت اللي في العمليات الجراحية . وأجرى أطباء المستشفى 15 عملية بمساعدة تقنية الروبوت منذ بداية 2021 ، وذلك في جراحات مختلفة مثل استئصال أورام نسائية واستئصال كلية مع الحالب لمريض يعاني السرطان . كما أجرى الأطباء بإستخدام تلك التقنية عمليات أخرى للسمنة واستخراج الحصوات وجراحات عامة وغيرها ، وجميع المرضي بصحة جيدة وغادروا المستشفى .