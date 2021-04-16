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15 عملية جراحية ناجحة بتقنية الروبوت في مستشفى الملك خالد

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نجحت مستشفى الملك خالد بنجران في تطبيق تقنية إستخدام الروبوت اللي في العمليات الجراحية .

وأجرى أطباء المستشفى 15 عملية بمساعدة تقنية الروبوت منذ بداية 2021 ، وذلك في جراحات مختلفة مثل استئصال أورام نسائية واستئصال كلية مع الحالب لمريض يعاني السرطان .

كما أجرى الأطباء بإستخدام تلك التقنية عمليات أخرى للسمنة واستخراج الحصوات وجراحات عامة وغيرها ، وجميع المرضي بصحة جيدة وغادروا المستشفى .

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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