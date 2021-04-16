شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يعلق على تقليد شخصيته من قبل الفنان حبيب الحبيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي تقليده من قبل الفنان حبيب الحبيب في برنامج "استوديو 21".

وكتب العبد العالي عبر حسابه في "تويتر" تعليقاً على الفيديو: " شكلي كنت شديد في المؤتمر الله يسعدكم ،ولمجتمعنا الغالي كل عام وأنتم بخير، ولكم كل المودة والتوقير، ودوماً نرجو الله لكم الصحة والسلامة والعافية".

يذكر أن الفنان حبيب الحبيب حاكى في برنامج "استوديو 21" الساخر، المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة للكشف عن مستجدات كورونا الذي يتحدث فيه الدكتور محمد العبد العالي، ووجه خلاله العديد من الرسائل شديدة اللهجة للمجتمع بطريقة ساخرة.

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