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متحدث الصحة يعلق على تقليد شخصيته من قبل الفنان حبيب الحبيب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي تقليده من قبل الفنان حبيب الحبيب في برنامج "استوديو 21".

وكتب العبد العالي عبر حسابه في "تويتر" تعليقاً على الفيديو: " شكلي كنت شديد في المؤتمر الله يسعدكم ،ولمجتمعنا الغالي كل عام وأنتم بخير، ولكم كل المودة والتوقير، ودوماً نرجو الله لكم الصحة والسلامة والعافية".

يذكر أن الفنان حبيب الحبيب حاكى في برنامج "استوديو 21" الساخر، المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة للكشف عن مستجدات الذي يتحدث فيه الدكتور محمد العبد العالي، ووجه خلاله العديد من الرسائل شديدة اللهجة للمجتمع بطريقة ساخرة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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