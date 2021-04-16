مُعلم يُحذر من أخطاء تقنية تتسبب برسوب الطلاب خلال الاختبار عن بُعد.. ويقدم نصائح (فيديو)

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قدّم معلم مجموعة من النصائح التقنية التي يجب على الطلاب اتباعها خلال الاختبار “عن بُعد”، محذراً من بعض الأخطاء التي قد تُرتكب وتتسبب في الرسوب.

وقال المعلم فواز الحمود، إن أولى النصائح هي ضرورة دخول الطالب بالحساب الخاص به في برنامج “تيمز” وليس من حسابات أشخاص آخرين، كون ذلك يجعله في قائمة الغائبين عن الاختبار ومن ثم حصوله على درجة “صفر”.

ولفت وفقاً لـ “العربية”، إلى أن الطالب عليه مراعاة وقت الاختبار بحيث يحرص على إرسال الإجابات قبل نهاية الوقت المُحدد؛ لأنه لن يتم تمديد الوقت له في حال انتهاء الاختبار وسيُعتبر راسباً.

ونصح بسرعة إرسال الطالب على رابط الدعم الفني أي مشكلة تصادفه خلال الاختبار تتعلق بالإنترنت أو رابط الاختبار حتى يمكن للمدرسة التصرف، على أن يكون الإرسال خلال وقت الاختبار وليس بعد انتهاء الوقت المُحدد حتى يضمن حقه.

ودعا إلى ضرورة الحرص على دخول الامتحان من بدايته والانتباه للوقت، كون الاختبار نهائياً وصلاحية المدرسة في الإعادة أو تمديد الوقت ضيقة جداً.

Source akhbaar24.argaam

