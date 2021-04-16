مواطن يتهم مستشفى بمكة بالتسبب بمضاعفات له جراء تشخيص خاطئ.. و”الصحة” تُحقق

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فتح التجمع الصحي التابع لوزارة الصحة بمكة المكرمة، تحقيقاً في شكوى مواطن اتهم فيها أحد المستشفيات بتسببه في التعرض لمضاعفات صحية؛ بسبب تشخيص خاطئ لإصابة بجلطة.

وأوضح المواطن أحمد الأحمدي، أنه أصيب مؤخراً بأعراض صحية تضمنت ثقلاً بالرجل اليسرى واليد والوجه بالجهة اليسرى، قبل أن يتوجه لمستشفى حراء العام بمكة المكرمة.

ولفت إلى أن المستشفى شخّص حالته خلال مرتين توجه إليه فيهما بسبب معاناته الصحية بأنه لا يعاني من جلطة وحالته لا تستدعي التنويم، مع تحديد موعد له بعدها بأيام بعيادة المخ والأعصاب.

ونوه وفقاً لـ”سبق”، إلى أن سوء حالته الصحية دفعه للذهاب إلى مستشفى خاص بجدة، حيث أفاد الطاقم الطبي به بمعاناته من جلطة وسط استغراب من عدم تنويمه خلال الأيام السابقة.

بدوره أكد المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي، أن إدارة مستشفى حراء بدأت التحقيق في الواقعة تمهيداً لمحاسبة المُقصرين في حال ثبوت ذلك، موضحاً أنه تم طلب حضور المريض للوقوف على حالته.

Source akhbaar24.argaam

