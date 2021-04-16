“حساب المواطن” یبدأ استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق دعم شھر أبريل

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أعلن برنامج “حساب المواطن”، أمس (الخميس)، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ 41 لشھر أبريل 2021. وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به. وكان البرنامج قد أودع مؤخراً الدعم المخصص لشھر أبريل الجاري للمستفيدين المُكتملة طلباتهم في البرنامج. Source akhbaar24.argaam





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