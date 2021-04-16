︎ : .

لقى مواطن حتفه إثر تعرضه لهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي بالرياض. وباشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد، ولكن توفي رحمة الله متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها. Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. مقتل مواطن إثر تعرضه لهجوم من أسد كان يربيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.