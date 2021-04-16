تعرف على قصة الجيولوجي الذي رفض الفشل واكتشف النفط في المملكة

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روى مدير مصفاة “أرامكو” بالرياض المهندس عبدالرحمن الفاضل، قصة اكتشاف النفط بالمملكة قبل قرابة 80 عاماً ودور أحد الجيولوجيين الأمريكيين الذي رفض المغادرة قبل التوصل لأول بئر نفط.

وقال الفاضل، إن الملك عبدالعزيز اتخذ قراراً بمنح امتياز التنقيب لمجموعة شركات أمريكية عام 1933 م، مشيراً إلى أن التنقيب استمر 5 سنوات حتى وصلت تلك الشركات إلى مرحلة اليأس بسبب عدم التوصل لشيء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن إدارات تلك الشركات طلبوا من مهندسيها بالمملكة العودة لعدم وجود فائدة من التنقيب، إلا أن جيولوجياً أمريكياً يدعى “جون ستينكي” رفض ذلك وطلب مهلة واستكمل عمليات التنقيب.

ولفت إلى أن هذا الجيولوجي كان من المميزين في مجاله ولديه أمل وواصل العمل حتى اكتشف بئر النفط رقم 7 في الدمام، موضحاً أن البئر في بداية اكتشافها كان يخرج منها 1500 برميل يومياً على عمق 1500 متر.

ونوه إلى أن تلك الفترة كان يعتمد الاكتشاف فيها على الأدلة ورسم الخرائط، مبيناً أنه من بين الذين تم الاعتماد عليهم “خميس بن رميثان” الذي كان يعرف الربع الخالي جيداً، ولا يمكن أن يتوه.

وأشار إلى أنه تم إطلاق اسم “ستينكي” على بيت للضيافة في أكبر سكن لشركة “أرامكو” بالظهران، كما سمي أحد حقول النفط على اسم “خميس بن رميثان”.

Source almnatiq

