الكلباني يطمئن محبيه بعد إصابته بفيروس كورونا

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أعلن الشيخ عادل الكلباني، مساء أمس الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الشيخ الكلباني، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تيك توك، قائلًا: “أحببت أن أخبركم من باب الإخبار لقطع الشائعات الحمد لله على قضاء الله وقدره، ابتلانا الله سبحانه وتعالي وأصبنا بما أصيب معظم الناس خلال هذه السنة”.

واختتم الشيخ الكلباني حديثه قائلًا: “إذا كتب الله شيئًا لا بد أن يحدث والحمد لله على قضاه وقدره”.

تطورات كورونا في السعودية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (985) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (661) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (386,102) حالة ولله الحمد.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

Source almowaten

