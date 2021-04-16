السعودية | أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وبرياح سطحية نشطة على مناطق من المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وبرياح سطحية نشطة على مناطق من المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 55 ثانية - 9:06 صباحًا, 16 أبريل 2021 م
المناطق - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، القصيم ،الرياض ، الجوف ،تبوك).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.