شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: متوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة اليوم الجمعة.

وتوقع عبدالعزيز الحصيني، وجود أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة مع حبات برد وسيول خلال "24" ساعة من اليوم الجمعة 1442/9/4هـ لصباح السبت 1442/9/5هـ على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وحائل والجوف والشمالية والقصيم.

وأوضح "الحصيني" أنه: "متوقع أن تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض نواحي عفيف والدوادمي وشقراء وثادق والقويعية.. فيما التنبيه من نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار

المثلث الرضم وعفيف وعقلة الصقور والطائف والباحة ثم الشملي وعسير"، لافتًا إلى أن فرصة السيول واردة وحبات البرد والرياح ويفضل الابتعاد عن الأودية.