غالية البقمية قاهرة العثمانيين

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‏???? | ظنّوها ساحرة بعد أن هزمت جيوش العثمانيين وحطّمت معنويات مرتزقتهم وألحقت بهم الخسارة تلو الخسارة الحلقة الثالثة من برنامج ‎#العصملي تروي قصة ‎#غالية_البقمية وملاحم تربة البطولية





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