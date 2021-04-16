شكرا لقرائتكم خبر عن 550 سلة غذائية لمرضى السرطان في عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن، أمس الأول، 550 سلة غذائية رمضانية لصالح مرضى السرطان.

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني، أن هذا التوزيع يأتي ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية التي ينفذها المركز في 6 محافظات يمنية، مستهدفًا مخيمات النازحين والأسر الأكثر احتياجًا من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.