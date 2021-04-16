السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 673 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 4 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 673 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 112,789 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 1,790 وفاة.

// انتهى //

04:48ت م

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سيئول 4 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" وحالتي وفاة .وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 112,789 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 1,790 وفاة.// انتهى //04:48ت م0034

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