شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحذر من الاعتداء على النفس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة، أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ويُحظر التعدي على هذا الجانب أو المساس به بأي سلوكيات مؤثمة.

وأوضحت النيابة العامة، أن وقائع الاعتداء على النفس بما يوجب القـتل أو الاعتداء على ما دون النفس ونتج عن ذلك زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، تُعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف.

وأشارت إلى أن تلك الجرائم تشمل أيضاً الإصابة التي تزيد مدة الشفاء منها على 21 يوماً ولم يتنازل صاحب الحق الخاص فيما دون النفس، لافتة إلى قرار النائب العام المُحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.