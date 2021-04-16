شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول قوية تجرف "جيب شاص" في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

جرفت السيول القوية التي تشهدها محافظة الطائف والمراكز التابعة لها مركبة من نوع جيب "شاص"، بعدما علق صاحبها أثناء محاولته المرور.

أظهر ذلك مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل للاجتماعي للسيول السريعة وهي تجرف السيارة، وشخص يقف على جانب الطريق قيل إنه قائدها.

وكان المركز الوطني للأرصاد حذر اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 من صباح غد الجمعة، الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، والأجزاء المجاورة لها.