شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسباب الازدحام أمام مستشفى الصحة النفسية بالطائف لتلقي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أوضحت مصادر أسباب التكدس والازدحام أمام بوابات مستشفى الصحة النفسية لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد

وقالت المصادر، أن ذلك يعود لتواجد أشخاص دون مواعيد أو قبل الوقت المحدد لهم؛ الأمر الذي تسبب في التكدس والازدحام أمام بوابات المستشفى.

وكان مقطع فيديو، قد كشف عن وجود أعداد كبيرة من الأشخاص أمام مستشفى الصحة النفسية بالطائف؛ ما تسبب في إرباك الحركة المرورية.