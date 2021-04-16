اخبار السعوديه

الجمعة.. إطلاق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري في المملكة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - استكمالًا لتحقيق مستهدفات منصة «إحسان»

تنطلق الجمعة الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة.

وتأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت مؤخراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة, وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية.

ومن المقرر أن تُطلق الحملة الوطنية في مقر الهيئة للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) بالرياض، وبمشاركة جميع مناطق المملكة بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا