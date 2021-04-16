الجمعة.. إطلاق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري في المملكة

تنطلق الجمعة الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة.

وتأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت مؤخراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة, وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية.

ومن المقرر أن تُطلق الحملة الوطنية في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) بالرياض، وبمشاركة جميع مناطق المملكة بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.