السعودية اليوم / أمين الطائف يتفقد قنوات تصريف مياه السيول



الطائف 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

تفقد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة وبلدياتها لسحب المياه وقنوات التصريف والعبارات, إضافة إلى محطات وشبكات التصريف، كما تابع من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار في الأمانة والبلديات التابعة لها.

وبين أنه جرى العمل على تنظيف عبارات السيول ومجاري الأدوية من أجل ضمان انسياب جريان المياه عبر قنوات التصريف، وعدم تجمعها في موقع واحد، والتأكد من عدم انسدادها أو وجود ما يعيق حركة المياه.

وشدد أمين الطائف على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ لا سمح الله، وذلك بالتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة، مؤكدا أن الأمانة تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وحث القثامي البلديات على تكثيف انتشار الفرق الميدانية ورصد كفاءة شبكات تصريف الأمطار والسيول والعمل على صيانتها أولا بأول، ورفع جميع مخلفات وأضرار الأمطار وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا للتسهيل على المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأوضح أن الأمانة وفرت أحدث المعدات والتجهيزات لفرق الطوارئ الميدانية لإنجاز مهامها في وقت قياسي، كما نفذت عددًا من مشروعات تصريف الأمطار ودرء مخاطر السيول، حرصًا منها على سلامة الجميع.

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