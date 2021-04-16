السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جنوب أفريقيا‎



برتيورتا 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية

‎وجرى تدشين البرنامج في مقر الملحقية الدينية في بريتوريا بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي بن حمود الشهري، وعدد من الدعاة والمسؤولين والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور.

‎ويعد البرنامج جزءاً من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية جنوب أفريقيا، ويأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المسلمين، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل.

// انتهى //

02:53ت م

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برتيورتا 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من التمور ، لمسلمي جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا ‎وجرى تدشين البرنامج في مقر الملحقية الدينية في بريتوريا بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي بن حمود الشهري، وعدد من الدعاة والمسؤولين والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور.‎ويعد البرنامج جزءاً من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية جنوب أفريقيا، ويأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المسلمين، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل.// انتهى //02:53ت م0023

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